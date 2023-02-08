Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 5 894 человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, число пострадавших достигло 34 810 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.