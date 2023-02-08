ЕС должен снизить спрос на газ, чтобы заполнить хранилища

Руководитель энергетической компании Equinor Андерс Опедаль считает, что Европе придется уменьшить спрос на газ, чтобы иметь возможность заполнить хранилища в 2023 году. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, странам Европы потребуется еще сильнее ограничить потребление топлива, чтобы компенсировать потерю поставок из России. "Мы видим, что спрос на газ должен быть ниже, чтобы заполнить хранилища до определенного уровня, потому что российский газ будет менее доступен в 2023 году", - приводит слова Опедаля агентство Reuters. Директор Equinor также подчеркнул, что компании в 2023 году будет трудно нарастить добычу газа после того, как она увеличила ее на 8% в 2022 году.

В среду энергетический гигант отчитался о рекордной прибыли в четвертом квартале 2022 года, которая составила $15,1 млрд. Годовая прибыль компании также обновила рекорд. В 2022 году она достигла $74,94 млрд. Для сравнения, в 2021 году компания заработала $33,49 млрд.

В январе Equinor получила 26 новых лицензий на добычу энергоресурсов на континентальном шельфе от Министерства нефти и энергетики Норвегии. На данный момент королевство - один из ключевых экспортеров нефти и газа в Европу. В настоящее время страна увеличила объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой поставок топлива из России в страны ЕС. Equinor стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз после существенного сокращения поставок "Газпромом".