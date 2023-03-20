Принц Гарри и Меган Маркл назвали условия посещения коронации Карла III
Герцоги Сассекские выдвинули ряд требований, при соблюдении которых они посетят коронацию Карла III. Об этом сообщает NY Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным инсайдеров, Меган и Гарри потребовали выделить им места на балконе Букингемского дворца, которые, согласно протоколу, предоставляются только действующим членам королевской семьи. Кроме того, герцоги Сассекские обеспокоены ролью на коронации своих детей - принца Арчи и принцессы Лилибет, которые до сих пор не получили официального приглашения на церемонию.
Королевские инсайдеры опасаются, что требования Меган и Гарри могут "создать хаос" на коронации, поэтому Букингемский дворец делает все возможное, чтобы этого не произошло.
"Дворец пытается закончить переговоры как можно быстрее, так как у них не выходит сразу перейти к делу. Это может привести к хаосу. Вполне вероятно, что все зайдет в тупик, и они не придут. Но во дворце делают все, что в их силах, чтобы этого не произошло", - цитирует издание слова инсайдера.
Инсайдер добавил, что Меган и Гарри также настаивают на том, чтобы после церемонии коронации их пригласили во дворец вместе с другими членами семьи.
"В день коронации у принца Арчи день рождения, поэтому они как-то хотят отметить это событие на обеде или устроить фуршет с напитками", - уточнил инсайдер.
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