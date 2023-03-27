ЕС и Британия укрепляют оборонное сотрудничество

Евросоюз и Великобритания активизировали переговоры об укреплении оборонного сотрудничества после подписания нового торгового соглашения по Северной Ирландии. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В повестке дня - укрепление отношений в области производства вооружений, обмена разведданными, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, расширение Лондоном сотрудничества с Европейским оборонным агентством. "У нас есть интерес, и мы всегда были открыты [для обсуждений военных вопросов], - приводит газета слова одного из представителей сообщества. - Изначально именно мы [ЕС] не хотели, чтобы они [Британия] уходили и прекращали контакты". В целом рост оборонного потенциала Европы отвечает нашим интересам, добавил он.

Как напоминает издание, в 2022 году Соединенное Королевство присоединилось к европейской программе Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), целью которой является ускорение транспортировки военного имущества на европейском континенте.

Заключенная в пятницу сделка между Брюсселем и Лондоном по Северной Ирландии решила одну из главных проблем, возникших после выхода Великобритании из Евросоюза - неопределенный статус границы между входящей в состав королевства Северной Ирландией и Ирландией - членом ЕС.