В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok

Министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Кристьян Ярван заявил, что чиновникам запретят использовать приложение TikTok на телефонах, предоставленных государством. Об этом министр сообщил газете Eesti Paevaleht, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Был соответствующий приказ от государственного центра информационно-коммуникационных технологий. Пока речь идет только о TikTok. В этом месяце с централизованно управляемых телефонов приложение будет снято, а установка будет запрещена", - заявил министр.