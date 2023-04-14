https://news.day.az/world/1555516.html Руководитель FETÖ по Азербайджану доставлен в Турцию - операция MİT
Руководитель FETÖ по Азербайджану доставлен в Турцию - операция MİT
Мехмет Мехмет Джинтосун, один из организаторов финансирования террористической организации FETÖ, был доставлен в Турцию в результате операции, проведенной за пределами страны Управлением национальной разведки Турции, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Было отмечено, что в 1995-2014 годах Джинтосун действовал в качестве "главы" ячейки террористической организации FETO в Азербайджане.
Он вернулся в Турцию в 2014 году и бежал оттуда после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.
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