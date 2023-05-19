Эрдоган выступил с призывом к гражданам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны, проживающих за рубежом, принять участие в голосовании во втором туре выборов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

"Благодарю каждого из вас за ту правильную, демократическую и решительную позицию, которую вы заняли. 28 мая нужно будет вновь проявить свою национальную волю", - говорится в публикации главы государства в Twitter.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.