https://news.day.az/world/1571707.html В Тайване зафиксировали самолеты армии Китая
В Тайване зафиксировали самолеты армии Китая
В Минобороны Тайваня сообщили о приближении 37 самолетов Национальной освободительной армии Китая (НОАК) к острову. Информация об этом появилась в Twitter ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации ведомства, военные самолеты НОАК приближались к острову утром 8 июня. Всего было замечено 37 машин, включая истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20.
"Самолеты ... успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько самолетов вошли в западную часть Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня.
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