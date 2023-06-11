Власти Парижа решили смириться с крысами

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что горожанам придется научиться жить с крысами. Об этом пишет газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, на этой неделе Идальго после многих лет борьбы с крысами объявила, что намерена применить другой подход и попытаться достичь более мирного сосуществования с грызунами.

Заместитель мэра города по общественному здравоохранению Анн Суирис отметила, что городскими властями было принято решение о формировании комитета по совместному проживанию.

Она добавила, что перед группой будет поставлена задача найти метод борьбы с крысами, который окажется "эффективным" и "не невыносимым" для парижан.

Стратегия по борьбе с грызунами от 2017 года стоимостью €1,7 млн включала в себя установку герметичных мусорных баков по всему городу и широкое использование крысиного яда в тысячах агрессивных операций по уничтожению.