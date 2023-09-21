Франция забеспокоилась

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен считает серьезной для страны террористическую угрозу, исходящую от группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на издание террористов сообщила, что "Аль-Каида на Аравийском полуострове" пригрозила "атаковать министерство в Париже и уничтожить шведское посольство". О каком именно ведомстве идет речь, не уточняется.

"Этот так называемый журнал (издание террористической группировки - прим. ТАСС) не публиковался уже 12 лет. Тот факт, что он вышел сейчас, - это серьезная угроза для нас, Швеции и всех западных стран. Наше министерство под прицелом, но речь может идти и о других местах, - отметил Дарманен. - Мы предотвратили 47 терактов с момента вступления президента республики в должность, 15, к сожалению, были совершены. Террористическая угроза, как я уже говорил, остается вполне реальной".

По словам министра, необходимо "всегда и везде проявлять осторожность".