В Газу прибыла турецкая делегация

Делегация специалистов из Турции прибыла в сектор Газа для проведения подготовительной работы с целью развертывания полевого госпиталя.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"Сегодня утром через Египет в Газу прибыла техническая делегация. Она разработает технико-экономическое обоснование в рамках планов развертывания полевого госпиталя, который мы намерены создать в Газе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Анкара "планирует ввести госпиталь в эксплуатацию как можно скорее", а сроки "будут зависеть от результатов работы этой делегации".

23 ноября глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о контактах с Египтом и Израилем по вопросу развертывания полевого госпиталя в палестинском анклаве. По его словам, в арабской республике уже побывала координационная группа для обсуждения этого вопроса и выбора места базирования медицинского учреждения.

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