Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа после войны

Власти Израиля намерены после завершения операции в секторе Газа в целях безопасности сформировать буферную зону на территории анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают израильские СМИ.

Так, телерадиокорпорации "Кан" стало известно из двух источников, что об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил 30 ноября госсекретарю США Энтони Блинкену. Вашингтон ранее настаивал на том, что после операции территория сектора не должна уменьшиться.

Израильский телеканал i24 передает, что Израиль известил Египет, Иорданию и ОАЭ о планах в отношении буферной зоны. Также информацию передали Саудовской Аравии и Турции.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в срыве перемирия. CNN со ссылкой на источники сообщила, что, несмотря на это, Израиль и ХАМАС не прекратили переговоры об освобождении оставшихся заложников.

По данным источников, как только женщин освободят, в центре переговоров быстро окажутся другие категории похищенных - мужчины гражданских профессий, а также лица, годные к мобилизации в израильские войска, независимо от пола.

По данным СМИ, ХАМАС не смог предоставить Израилю удовлетворивший его очередной список заложников. В ХАМАС утверждали, что некоторые заложницы являются резервистами, а Израиль эту позицию отверг. По данным CNN, ранее в ХАМАС заявили, что будут считать всех женщин младше 45 лет резервистами, кого могут мобилизовать на службу в экстренных ситуациях, а не просто гражданскими лицами; причем большинство оставшихся у него в плену женщин - младше этого возраста. Также есть предположения, что часть взятых в заложники женщин и детей находятся в руках других групп в Газе.

По данным канцелярии израильского премьер-министра, в Газе все еще находятся не менее 137 заложников, в том числе 20 женщин и двое детей.

Подконтрольный ХАМАСу Минздрав Газы сообщил, что с момента возобновления боев в анклаве погибли как минимум 178 человек, сотни ранены.

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