Эрдоган считает, что ЕС должен поддержать Турцию в борьбе с нелегальной миграцией

ЕС должен поддержать Турцию в борьбе с нелегальной миграцией, потоки которой нарастают по всему миру, это проблема, которая не исчезнет из мировой повестки дня, даже если войны закончатся. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Kathimerini перед своим официальным визитом в Афины 7 декабря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем значительный рост потоков мигрантов по всему миру как из-за политической нестабильности, так и из-за различного рода опасений, - сказал Эрдоган. - К сожалению, также быстро возникают криминальные структуры, которые пользуются этими намерениями людей и получают серьезные доходы. Как мы всегда говорили, эта ситуация не является проблемой, которую государства могут решить в одиночку. Нелегальная миграция является общим вызовом и требует совместных усилий".

"Естественно, мы продолжаем энергичные усилия по борьбе с нелегальной иммиграцией, - подчеркнул турецкий лидер. - Важно, чтобы ЕС поддержал нашу страну в этом вопросе. Необходимо принять общие меры, обеспечивающие равное распределение бремени и ответственности для предотвращения миграции в ее источнике. Это не должно ограничиваться лишь сотрудничеством Турции и Греции или потоком мигрантов в Эгейском море, это чрезвычайно масштабная борьба, требующая участия всего международного сообщества".

Президент Турции отметил, что его страна всегда была настроена на честное сотрудничество по вопросу миграции. "Более того, вопрос иммиграции - это проблема, которая не исчезнет из мировой повестки дня, даже если войны закончатся. Одним из негативных последствий глобального изменения климата является миграция по климатическим причинам, и есть прогнозы, что в будущем она будет расти. Поэтому перед лицом этой проблемы мы должны найти постоянные решения и функциональные механизмы. Нам нужно обдумать этот вопрос целостно и обсудить формулы решения возникающих проблем", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган надеется подписать с Грецией Декларацию о добрососедстве.

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