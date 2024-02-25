Особняки миллионеров в США оказались на краю пропасти из-за ливней

Поверженные штормом 100-летние пальмы вырывает с корнем и уносит в океан. Дома, которые стоят миллионы долларов, с десятками спален, бассейнами и бильярдными залами повисли на краю скал. Всё это - не совсем солнечная, но всё ещё Калифорния. Американец Конор Джеффри Смит живёт здесь давно. Он говорит поначалу даже не понял, что именно произошло.

"Это было что-то вроде землетрясения, как будто здание очень быстро зашаталось, а потом я вышел со своей веранды посмотреть, что это был за шум и заметил, что обрыв оказался совсем близко", - сказал он.

Особняки калифорнийских миллионеров оказались на краю пропасти из-за сильных ливней и оползней по всему западному штату. Дома пошли трещинами, имущество повреждено или разрушено стихией.

"Джакузи в доме разбито вдребезги. Вся мебель для патио уничтожена. И моя страховка этого не покроет", - говорит местный житель Рита Азизи.

Теперь даже тем, кто раньше не особо считал деньги -- приходится подсчитывать убытки и вспоминать, сколько накоплений на счетах. В зависимости от количества нулей -- выбирать, где будут жить в ближайшее время -- в палатках или комфортабельных отелях.

"Нам небезопасно оставаться в собственном доме, нам с женой пришлось временно переехать в гостиницу", - отмечает местный житель Мэтт Дэвис.

"Это было, как будто шесть лавин сошли одна за другой, как взрыв. Вскоре мой дом съехал на дорогу", - говорит местный житель Эллисон Данн.

И таких "съехавших" домов становится всё больше. Как и тех, кто принимает решение уехать подальше. Из-за ливней, которые терзали штат больше недели, встала работа местного аэропорта Санта-Барбары. Там затопило взлётно-посадочные полосы. Несколько районов вообще ушли под воду. Автомобили глохнут в грязевых потоках прямо на дорогах. Водителей эвакуируют --- на вертолётах.

Только в этом месяце в Лос-Анджелесе выпало почти вдвое больше осадков, чем за весь позапрошлый год. Метеорологи пока и сами не могут найти объяснение таким аномалиям. Погоду будто бросает из крайности в крайность. Два года назад пересушенная Калифорния отчаянно нуждалась в дождях. Теперь все мечтают, чтобы они прекратились. Почва уже перенасыщена влагой. Это провоцирует оползни, которые фактически утаскивают дома за собой.

"Городские службы ежедневно фиксируют сотни оползней и десятки случаев обрушений склонов. Жить в таких строениях на этой территории сейчас опасно", - отметил начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули.

Но как противостоять стихии и защитить жителей, оказавшихся в опасности, местные власти пока не понимают. Одно из предложений - построить высокую стену, которая, якобы, должна защитить от оползней. Каким образом - не объясняют, но миллионы долларов на это уже выделили. Ну а пока Калифорния готовится к следующему шторму. Его ожидают уже в ближайшие дни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!