В Китае заявили о готовности принять Блинкена

Китайские власти готовы принять госсекретаря США Энтони Блинкена и приветствуют его визит в ближайшее время, однако не могут предоставить по данному поводу какой-либо дополнительной информации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона приветствует визит госсекретаря [США Энтони] Блинкена в КНР в ближайшее время. На текущий момент у меня нет дополнительной информации, которую я мог бы предоставить", - коротко ответил он на брифинге западному журналисту, который попросил подтвердить даты поездки, а также поинтересовался, что ожидает от нее Пекин.

Ранее газета Politico сообщила, что Блинкен 23 апреля отправится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого состоятся встречи с китайскими чиновниками высокого ранга.

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