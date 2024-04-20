США подняли в воздух стелс-бомбардировщики

В небо Соединенных Штатов (США) поднялись 12 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2. Об этом сообщает издание TWZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Присутствие B-2 в значительном количестве за пределами страны также использовалось в прошлом для отправки сигналов сдерживания, в том числе в отношении потенциальных противников вроде Китая и Северной Кореи", - сообщает издание.

Уточняется, что взлет эскадрильи B-2 Spirit произошел 15 апреля во время финального этапа Spirit Vigilance - согласно плану учений, взлет бомбардировщиков осуществлялся с авиационной базы ВВС США в Уайтмен в штате Миссури. Задачей пилотов стратегических бомбардировщиков был вывод боевых машин из зоны условного ядерного удара и проверка готовности действовать в глобальных операциях.

Издание также указало, что стратегические стелс-бомбардировщики являются частью ядерной триады Соединенных Штатов.

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