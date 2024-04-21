https://news.day.az/world/1653854.html Армянин на Mercedes попытался ворваться в мэрию прямо по лестнице в знак протеста - ВИДЕО
Армянин на Mercedes попытался ворваться в мэрию прямо по лестнице в знак протеста - ВИДЕО
В армянском городе Гюмри неизвестный мужчина на Mercedes попытался заехать в мэрию на автомобиле прямо по ступенькам. Кадры произошедшего распространились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что таким образом армянин хотел выразить свое недовольство мэром Гюмри. На акцию он приехал с государственным флагом. На место инцидента приехали полицейские, которые оцепили территорию. Им удалось уговорить протестующего мужчину покинуть машину и поехать в участок.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре