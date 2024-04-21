Армянин на Mercedes попытался ворваться в мэрию прямо по лестнице в знак протеста

В армянском городе Гюмри неизвестный мужчина на Mercedes попытался заехать в мэрию на автомобиле прямо по ступенькам. Кадры произошедшего распространились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что таким образом армянин хотел выразить свое недовольство мэром Гюмри. На акцию он приехал с государственным флагом. На место инцидента приехали полицейские, которые оцепили территорию. Им удалось уговорить протестующего мужчину покинуть машину и поехать в участок.

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