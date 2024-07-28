https://news.day.az/world/1678000.html В России молния ударила в трех человек - ВИДЕО
В России молния ударила в трех человек - ВИДЕО
В сети появилось видео момента, когда молния попала в трех человек в Подмосковье и повалила их на землю.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, запись с камер наблюдения публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, что три человека стоят рядом, а один из них держит зонт. В момент предполагаемого удара молнии они все падают на землю.
Инцидент произошел в подмосковном парке "Патриот" на центральной площади перед Главным храмом Вооруженных Сил России. Уточняется, что молния попала в зонт мужчины и задела прохожих. Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
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