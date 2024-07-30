ЦБ Армении признал факт ухудшения экономической ситуации

В последние месяцы условия на рынке труда Армении продолжали ухудшаться. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Центрального банка, передает Day.Az.

Согласно результатам исследований за первые три месяца 2024 года, уровень безработицы в стране вырос до 15,5%. Кроме того, в мае 2024 года рост зарплат в частном секторе продолжил замедляться, составив всего 5,4%.

В последние месяцы на рынке труда Армении также наблюдается некоторое снижение числа работников-нерезидентов.

"Продолжение или ускорение подобных тенденций может возыметь негативные последствия как по части предложения рабочей силы в экономике, так и по части потенциального ВВП", - отметили в ЦБ.

Во втором квартале 2024 года слабая инфляционная среда в экономике сохранялась за счет слабых дефляционных эффектов, транслируемых из мировой экономики, а также некоторого ослабления совокупного спроса.

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