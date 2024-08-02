Нидерланды выразили обеспокоенность супербактерией с Украины

Нидерланды обеспокоены увеличивающимся числом случаев заражения супербактерией, которая заносится с Украины. Об этом сообщила газета De Telegraaf, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, украинские солдаты, которые проходят лечение в стране, часто являются переносчиками так называемой супербактерии, нечувствительной ко многим типам антибиотиков. Это связано с тем, что исторически украинские врачи гораздо чаще выписывают пациентам антибиотики, чем голландские коллеги.

Это приводит к проблемам для национальной системы здравоохранения, поскольку супербактерия может передаваться голландским пациентам. "Это происходило трижды в период с февраля 2022 года по август 2023 года", - отметила газета. Более свежих данных De Telegraaf не приводит.

Как свидетельствует информация Национального координационного центра распределения пациентов, с начала конфликта на Украине в голландских больницах прошли лечение 143 украинских военнослужащих.

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