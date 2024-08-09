Главы стран Центральной Азии подписали ряд документов
Президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана по итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии подписали ряд документов.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Президента Казахстана.
Так, были подписаны следующие документы:
- Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
- Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040";
- Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии".
В то же время совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
- Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;
- План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.
Вдобавок к этому, в рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
- Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
- Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре