Главы стран Центральной Азии подписали ряд документов

Президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана по итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии подписали ряд документов.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Президента Казахстана.

Так, были подписаны следующие документы:

- Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

- Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040";

- Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии".

В то же время совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

- Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;

- План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.

Вдобавок к этому, в рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

- Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;

- Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;

- Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.

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