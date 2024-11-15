Госдолг США впервые в истории превысил $36 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. Об этом свидетельствуют данные сервиса US Debt Clock, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В базе данных сервиса в графе "совокупный государственный долг" по состоянию на 15 ноября значится рекордный показатель $36 трлн. В начале января он превышал $34 трлн.

В августе издание Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса писало, что государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн. Авторы материала отмечали, что, если этот долг материализуется, он поставит под угрозу статус Соединенных Штатов на мировой арене.

США имеют самый высокий государственный долг в размере 37,5 трлн долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте находится Китай с долгом в 14,9 трлн долларов или 14,1% от мирового ВВП.