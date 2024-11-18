В Турции опровергли сообщения о переезде в страну руководства ХАМАС

Сообщения о переезде в Турцию представителей политического крыла радикального палестинского движения ХАМАС не соответствуют действительности. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Представители ХАМАС периодически бывают в Турции, однако утверждения о перебазировании в страну политического бюро движения не соответствуют действительности", - отметили источники.

Газета The Times of Israel сообщила ранее со ссылкой на неназванного арабского дипломата, что высокопоставленные представители ХАМАС на прошлой неделе уехали из Катара в Турцию после того, как Доха объявила о приостановке посредничества на переговорах по Газе.

В свою очередь газета Financial Times утверждала, что Катар под давлением США попросил руководство ХАМАС покинуть страну, поскольку движение неоднократно отвергало предложения посредников об освобождении израильских заложников в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

9 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что руководство страны решило приостановить посреднические усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа, из-за отсутствия у сторон конфликта стремления к его завершению. Однако он опроверг информацию о закрытии офиса политбюро движения ХАМАС в Дохе, пояснив, что основная цель его нахождения в стране заключается в поддержании "канала связи между заинтересованными сторонами".

Политический офис ХАМАС функционирует в Дохе с 2012 года, когда руководство движения было вынуждено покинуть свою штаб-квартиру в Дамаске из-за гражданской войны в Сирии. Катар предоставил лидерам ХАМАС политическое убежище, став площадкой для представительства движения за рубежом.