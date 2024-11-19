Трамп расширил поиски кандидата на пост главы минфина США

Список потенциальных кандидатов на пост главы минфина Соединенных Штатов расширился - избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на эту должность инвестора и миллиардера Марка Роуэна и экс-члена Совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Кевина Уорша.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Агентство отмечает, что в прошедшие выходные поиски подходящей кандидатуры на этот пост "зашли в тупик", но теперь продолжаются.

В список также по-прежнему входят близкий к Трампу инвестор Скотт Бессент и банкир Говард Латник. По данным Reuters, кандидатуру Бессента поддерживают сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), инвестор Кайл Басс и близкий к избранному главе Белого дома экономист Стив Мур. К сторонникам Латника принадлежат предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди - младший.