Будет ли сын Али Хаменеи следующим верховным лидером Ирана?

В Иране вновь активизировались дискуссии о будущем преемнике 85-летнего верховного лидера страны Сеида Али Хаменеи. Однако на этот раз внимание к этой теме привлек сам глава государства, что подчеркивает важность вопроса о смене руководства. Так, вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Хаменеи провел встречу с членами Совета экспертов - органа, состоящего из 88 священнослужителей и отвечающего за выбор высшего руководителя Ирана. На этом собрании две трети его получасовой речи были посвящены обсуждению вопроса о преемнике.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в новом сюжете, опубликованном на YouTube-канале Azad İran ("Свободный Иран").

Отмечается, что речь Хаменеи рассматривается в качестве попытки подготовить как общественность, так и правящую элиту к неизбежным переменам. Одновременно он дал членам Совета экспертов ясный сигнал уже сейчас начать размышлять о кандидатуре следующего верховного лидера, подчеркнув необходимость быстрого и своевременного принятия решения в критический момент.

Неудивительно, что некоторые иранские аналитики назвали его выступление "прощальной проповедью". Кроме того, как подчеркивает присутствующий на заседании ходджат-оль-ислам Мохаммад-Багер Хейдари Кашани, члены Совета экспертов, осознав серьезность ситуации, не смогли сдержать слез.

Впрочем, главным вектором обсуждения остается предполагаемая кандидатура сына Али Хаменеи - Моджтабы, которого он годами готовил к занятию этого поста. Аналитики и СМИ как в Иране, так и за его пределами интерпретируют слова лидера страны именно с этой точки зрения.