В США открыли пивной спа-салон

В городе Орландо (США), известного своими развлечениями, открылся СПА-салон, превративший любовь американцев к пиву в настоящий ритуал омоложения.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, теперь ценители пенного могут не просто пить свой любимый напиток, но и буквально купаться в нем, достигая нового уровня единения с хмельным эликсиром.

Концепция салона позволяет прийти с другом или подругой, чтобы насладиться необычной процедурой в компании. Посетители могут расслабленно лежать в пивной купели, при этом потягивая пиво из огромного бокала и ведя неспешную беседу с приятелем в соседней ванне.