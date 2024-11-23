https://news.day.az/world/1709887.html В США открыли пивной спа-салон - ВИДЕО В городе Орландо (США), известного своими развлечениями, открылся СПА-салон, превративший любовь американцев к пиву в настоящий ритуал омоложения.
В США открыли пивной спа-салон - ВИДЕО
В городе Орландо (США), известного своими развлечениями, открылся СПА-салон, превративший любовь американцев к пиву в настоящий ритуал омоложения.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, теперь ценители пенного могут не просто пить свой любимый напиток, но и буквально купаться в нем, достигая нового уровня единения с хмельным эликсиром.
Концепция салона позволяет прийти с другом или подругой, чтобы насладиться необычной процедурой в компании. Посетители могут расслабленно лежать в пивной купели, при этом потягивая пиво из огромного бокала и ведя неспешную беседу с приятелем в соседней ванне.
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