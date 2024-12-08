Сирийская армия заявила о завершении правления Асада

Командование сирийской армии заявило, что правление президента Башара Асада завершилось.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информацию передает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного сирийского офицера. "Командование сирийской армии уведомило офицеров о завершении 24-летнего авторитарного правления президента Башара Асада", - говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что боевики в Сирии заявили, что "Дамаск теперь освобожден от Асада".

Ранее сообщалось, что сирийского президента Башара Асада нет в Дамаске.