Немецкий бизнес впал в пессимизм

В Германии 31,3 процента компаний ждут ухудшения их экономического положения в 2025 году. Это выяснили эксперты Института экономических исследований (Ifo), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На улучшение ситуации надеются лишь 12,6 процента. А 56,1 процента прогнозируют, что экономическая ситуация останется неизменной.

В институте подчеркнули, что ни один сектор не настроен оптимистично. Особенный пессимизм демонстрирует строительная отрасль. Там ухудшения ситуации ждет каждая вторая компания. В секторе розничной торговли 42,1 процента опасаются, что их положение дел станет еще более скверным.

Среди производственных компаний 15,7 процента ожидают улучшения деловой ситуации в следующем году, а 31,8 процента - ухудшения. В сфере услуг картина чуть более оптимистична: почти 12 процентов компаний ожидают улучшения, а 28,2 процента - ухудшения.