Американцы массово меняют цвет глаз

В США люди массово начали операции по смене цвета глаз.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В США начал набирать обороты тренд на неестественно яркие голубые, зеленые и карие глаза. Такая операция стоит в среднем около 15 тыс. доаров. Очереди на эту процедуру забиты на месяцы вперёд. Такие вмешательства могут привести к слепоте, инфекциям и даже потере глаза".