https://news.day.az/world/1717101.html Американцы массово меняют цвет глаз - ВИДЕО В США люди массово начали операции по смене цвета глаз. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В США начал набирать обороты тренд на неестественно яркие голубые, зеленые и карие глаза. Такая операция стоит в среднем около 15 тыс. доаров. Очереди на эту процедуру забиты на месяцы вперёд.
Американцы массово меняют цвет глаз - ВИДЕО
В США люди массово начали операции по смене цвета глаз.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В США начал набирать обороты тренд на неестественно яркие голубые, зеленые и карие глаза. Такая операция стоит в среднем около 15 тыс. доаров. Очереди на эту процедуру забиты на месяцы вперёд. Такие вмешательства могут привести к слепоте, инфекциям и даже потере глаза".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре