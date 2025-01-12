Названа причина вспышки кишечной инфекции в McDonald's в США

Вспышка заражения кишечной палочкой среди посетителей ресторанов McDonald's в США оказалась связана с десятками санитарных нарушений в работе компании - поставщика лука. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили десятки нарушений в работе поставщика McDonald's, которые связаны со вспышкой заражения кишечной палочкой", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, нарушения были выявлены на производстве компании Taylor Farms, которая занималась поставками нарезанного лука для ресторанов McDonald's в нескольких штатах США. Как сообщает CBS News, инспекторы FDA выявили на производстве загрязнения поверхностей для готовки, кроме того, сотрудники, которые работали с продуктами, не мыли руки и не поддерживали гигиену.

23 октября сообщалось, что в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели бургеры из McDonald's.