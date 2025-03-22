Задержанный 19 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу во второй раз дал показания в полиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и еще 99 человек были задержаны по обвинению в причастности к преступной организации, вымогательстве, коррупции, мошенничестве, незаконном сборе личных данных и манипуляциях с тендерами.

В рамках расследования Управление по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Стамбула получила указания провести комплексные операции, включая захват, арест, обыск и конфискацию в отношении Имамоглу, который признан главой преступной группы, а также в отношении высокопоставленных подозреваемых, таких как Мурат Онгун, Тунджай Йылмаз, Фатих Келеш, Эртан Эртан и еще 100 человек, связанных с ними.