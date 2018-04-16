Столтенберг высоко оценил Турцию как союзника

НАТО осознает важность Турции в качестве союзного государства, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Анкаре во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам Столтенберга, НАТО и Турция всегда оказывали взаимную поддержку, и отношения между Анкарой и НАТО находятся на высшем уровне.

Столтенберг также поблагодарил Турцию за поддержку в ходе воздушных операций в Сирии.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

"Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса", - сказал Данфорд.

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