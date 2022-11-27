Manhart разработал для MINI вторую панель приборов

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой вариант доработки британских автомобилей MINI. Правда, речь идёт не о полноценной комплексной программе тюнинга моделей поколения F-Series в кузовах F55, F56 и F57, а лишь об одном достаточно интересном аксессуаре - дополнительной панели приборов, которую можно установить в салон автомобиля вместе с основной приборной доской.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru особенностью автомобилей MINI является их панель приборов, которая представляет собой установленный в центре передней панели большой круглый элемент. В него, в зависимости от версии, может быть даже вписан экран мультимедийной системы. Часть параметров машины отображается на небольшой дублирующей приборной панели за рулём.

Для тех, кому этого мало, в Manhart предлагают установить 12-дюймовую цифровую панель приборов на передней панели со стороны пассажира. Экран заменяет декоративную вставку над крышкой бардачка и позволяет в реальном времени отображать массу параметров, включая скорость, обороты и многое другое.

Тюнеры обещают, что можно выбрать логотипы для дисплея (флаг Великобритании, эмблемы JCW, GP или MINI), а подсветка экрана может меняться в тон внутреннему освещению салона автомобиля. Степень яркости при этом регулируется автоматически синхронно интерьерному свету.