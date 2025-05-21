Mercedes-AMG выпустил особое купе в честь фильма с Брэдом Питтом. У нового AMG GT 63 появилась спецверсия APXGP Edition. Подтекст оригинальный: в Аффальтербахе подогревают интерес к полнометражке F1. Фильм должен показать зрителям атмосферу Формулы-1, причём съёмки проходили на реальных автодромах в уикэнды Королевских гонок. Главный герой, которого играет Брэд Питт, выступает за команду APXGP: её ливрею и копирует суперкар Mercedes-AMG, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Одним из главных идеологов фильма F1 был семикратный чемпион Королевских гонок Льюис Хэмилтон: он консультировал съёмочную команду, помогал сделать картину более реалистичной и указывал на несоответствия. Mercedes-AMG тоже вложился в процесс: немецкая команда сделала гоночные болиды на базе Формулы-2, поработала над съёмочным реквизитом и предоставила свои дорожные машины.

Теперь Хэмилтон ушёл в Ferrari, но Mercedes-AMG GT63 APXGP Edition всё-таки унаследовал фирменный стиль британского гонщика: машина выкрашена в чёрный матовый цвет, выделяется золотистыми дисками и принтами. Интересно, что спецверсия подражает вымышленной команде из фильма, который до сих пор не вышел в прокат - такого в индустрии ещё не было. Будет сделано 52 экземпляра, так что суперкар ещё более "коллекционный", чем модификация Motorsport Collectors Edition с тиражом 200 штук.

Изменений по технике не заявлено. Цены не раскрываются, но новинка явно будет дороже исходного Mercedes-AMG GT 63 за 192 тысячи долларов. В прокат лента выйдет 27 июня, показы начнутся с Северной Америки. Вживую суперкар наверняка покажут сегодня в Майами: там проходит шестой этап чемпионата мира Формулы-1.