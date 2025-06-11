Спортпрототип Aston Martin для «24 часов Ле-Мана» превратили в гиперкар для избранных

Представлен гиперкар Aston Martin Valkyrie LM. Его выпустят тиражом десять экземпляров для эксклюзивной группы клиентов, которые смогут участвовать в заездах на разных трассах под присмотром команды инженеров и опытных пилотов. Технически Valkyrie LM повторяет гоночный спортпрототип для чемпионата FIA WEC и серии IMSA, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Aston Martin запустила собственный аналог программы Ferrari FXX. Десять счастливчиков смогут испытать ни с чем не сравнимые ощущения за рулем кольцевого гиперкара Valkyrie LM - производной от гоночного спортпрототипа Valkyrie AMR-LMH для "24 часов Ле-Мана". Концепция fly-in-and-drive означает, что обслуживание, вопросы хранения машины и организации заездов при желании можно переложить на производителя. В таком случае владельцу останется только прилететь в нужное место и после виртуальных тренировочных сессий попробовать себя на треке.

Программа подготовки участников Valkyrie LM Performance Club будет включать теоретические и практические занятия. Также пилотам предоставят комплект экипировки: шлем, систему защиты головы и шеи (HANS), огнеупорный комбинезон, ботинки и наушники. Оно и понятно - им предстоит водить полноценный спортпрототип с переведенным на обедненную смесь "атмосферником" V12 6.5 Cosworth, развивающим около 700 лошадиных сил. Пикантности поездке должно придать отсутствие балласта и ограничителей мощности.

Как и у гиперкара категории LMH, подвески Valkyrie LM собраны на двойных поперечных рычагах со штангами-толкателями и торсионами; переключением передач заведует семиступенчатая "секвенталка" с подрулевыми лепестками. В салоне можно найти кастомное углепластиковое кресло с плечевой поддержкой и мягкими подушечками на подголовнике, шеститочечные ремни безопасности и систему пожаротушения. Первые заезды в рамках Valkyrie LM Performance Club намечены на 2026 год. Они пройдут в Великобритании и завершаться торжественным ужином в штаб-квартире Aston Martin.