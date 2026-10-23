Автоэксперт назвал правила безопасного вождения осенью

Осенью водителям важно быть особенно внимательными на дорогах из-за риска образования гололедицы, которая может оставаться незаметной для человека. Опасность представляет и мокрая опавшая листва, о чем следует помнить при выборе скорости и выполнении маневров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в разговоре с kp.ru предупредил автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, одной из главных угроз в межсезонье становится "черный лед" - тонкий прозрачный слой замерзшей воды на асфальте. Визуально такое покрытие может выглядеть сухим или слегка влажным, но на самом деле оно очень скользкое. Чаще всего наледь появляется на мостах и эстакадах, которые охлаждаются быстрее из-за воздействия ветра со всех сторон. Кроме того, опасными участками считаются низины, пространства под путепроводами и затененные от солнечного света отрезки дорог.

Особую осторожность эксперт призвал проявлять при пересечении металлических стыков на мостах и эстакадах. На деформационных швах также может образовываться наледь, повышающая риск потери сцепления с дорогой.

Водителям рекомендуется отказаться от привычного летнего стиля вождения. Резкие ускорения, интенсивное торможение и крутые повороты в осенний период могут привести к потере контроля над автомобилем. Все маневры необходимо выполнять плавно, а скорость снижать до входа в поворот, а не во время этого. Дистанцию до других машин следует увеличить в 2-3 раза по сравнению с обычной.

Моржаретто предупредил, что опасность представляет и опавшая листва, которая смешивается с водой и начинает гнить, образуя скользкое покрытие.

На автомобилях с механической коробкой передач в определенных ситуациях можно чаще прибегать к торможению двигателем, плавно переключаясь на более низкие передачи. Такой способ позволяет замедлить машину и снизить расход топлива. При этом резкое нажатие на педаль тормоза может спровоцировать занос.

"Еще один практический совет - не использовать ручной тормоз, если проехались по лужам. Когда ночью ударит мороз, его может "схватить" - и утром тронуться с места окажется проблематично. Для современных машин это неактуально - там этот тормоз электрический и, как правило, работает в автоматическом режиме. Но, скажем, для "советской классики" правило все еще действует", - предупредил специалист.

Помимо этого, он посоветовал автомобилистам не забывать о кондиционере. Устройство помогает бороться с запотеванием стекол, которое часто возникает при температуре около нуля градусов. В таких условиях рекомендуется перевести климат-контроль в автоматический режим, если водитель ранее не использовал эту настройку.