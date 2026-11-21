В снегопад главное - никуда не спешить и держать дистанцию в два-три раза больше обычной, предупредил автоэксперт Дмитрий Славнов. В разговоре с "Лентой.ру" он посоветовал думать не только за себя, но и за окружающих водителей, чтобы перестраховаться, передает Day.Az.

"Главное правило - это никуда не спешить, держим дистанцию в два-три раза больше по сравнению с обычными условиями. И думаем не только за себя, но и об окружающих вас автовладельцах. Лучше перестраховаться", - пояснил автоэксперт.

По его словам, нужно учитывать действия всех, кто находится рядом, поскольку риск возникновения ДТП возрастает. Кроме того, он обратил внимание, что в снегопад лучше ехать медленнее и с запасом, чем торопиться и попасть в аварию.