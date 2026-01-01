2026-cı ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu 5,3 %-dək artırılıb
2026-cı il üçün əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumunun məbləği müəyyənləşdirilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu məsələ bu məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Respublikasında 2026-cı il üçün yaşayış minimumu haqqında" Qanunda öz əksini tapıb.
Qanuna əsasən, 2026-cı il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 300 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 317 manat, pensiyaçılar üçün 245 manat, uşaqlar üçün 260 manat məbləğində müəyyən edilib.
Məlumat üçün bildirək ki, 2025-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 285 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 305 manat, pensiyaçılar üçün 232 manat, uşaqlar üçün 246 manat məbləğində müəyyən edilib.
Bu o deməkdir ki, 2026-cı il üçün ölkə üzrə yaşayış minimumu 15 manat, yəni təxminən 5,26 % artırılıb.
Qeyd edək ki, dəyişikliklər 2026-cı il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minib.
