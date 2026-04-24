Paytaxtın bu ərazilərində təmir aparılacaq
Həftəsonu paytaxtın daha 3 ünvanında rahat gediş-gəliş üçün təmir aparılacaq
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Avtomobillər Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədilə həftəsonu paytaxtın aşağıdakı 3 ünvanında təmir işləri aparılacaq:
1. Səməd Vurğun küçəsi (Salatın Əsgərova - Füzuli küçələri arası)
2. Rəşid Behbudov küçəsi (28 May - Şəmsi Bədəlbəyli küçələri arası)
3. Heydər Əliyev prospektinin əsas və yan yolu (Müzəffər Nərimanov - Ələsgər Qayıbov küçələri arası, şəhər istiqamətində)
Qeyd edilir ki, təmir işlərinə 24 aprel 2026-cı il saat 23:00-da başlanılacaq və 26 aprel 2026-cı il saat 07:00-dək yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Rəşid Behbudov küçəsində hazırlıq işlərinə daha erkən başlanılacaq.
"Asfalt-beton örtüyünün yenilənməsi çərçivəsində qeyd olunan ünvanlarda işlərin mərhələlərinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və tam məhdudlaşdırılacaq.
Sürücülərdən xahiş olunur ki, qeyd olunan müddətdə həmin ərazilərdə sıxlığın yaranmaması üçün əvvəlcədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etsinlər",- məlumatda bildirilib.
