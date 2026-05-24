Ağ Evin yaxınlığında atışma olub

Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ağ Ev istiqamətində atışma olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, həmin şəxs əraziyə silah ilə yaxınlaşıb və bir neçə dəfə atəş açıb.

Bundan sonra Məxfi Xidmətin əməkdaşları cavab atəşi açaraq, silahlını zərərsizləşdiriblər.

Hadisə zamanı 1 mülki şəxsin xəsarət aldığı bildirilir.

Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparırlar.