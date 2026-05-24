https://news.day.az/azerinews/1836893.html Cəlilabadda 3,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib Cəlilabad rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Yerli vaxtla saat 07:52-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub. Yeraltı təkanların ocağı 28 km dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ hiss olunmayıb.
Cəlilabadda 3,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Cəlilabad rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Yerli vaxtla saat 07:52-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub. Yeraltı təkanların ocağı 28 km dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ hiss olunmayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре