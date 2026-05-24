Cəlilabadda 3,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Cəlilabad rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Yerli vaxtla saat 07:52-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub. Yeraltı təkanların ocağı 28 km dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələ hiss olunmayıb.