https://news.day.az/azerinews/1837080.html "PAŞA Bank" ötən ili yüksək maliyyə göstəriciləri ilə başa vurub - Cavid Quliyev Ötən il "PAŞA Bank"ın aktivləri illik müqayisədə 14% artaraq 9, 844 milyard manata olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank"ın İdarə Heyətinin sədri, Baş İcraçı direktoru Cavid Quliyev bankın 2025-ci ilin illik maliyyə nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.
"PAŞA Bank" ötən ili yüksək maliyyə göstəriciləri ilə başa vurub - Cavid Quliyev
Ötən il "PAŞA Bank"ın aktivləri illik müqayisədə 14% artaraq 9, 844 milyard manata olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank"ın İdarə Heyətinin sədri, Baş İcraçı direktoru Cavid Quliyev bankın 2025-ci ilin illik maliyyə nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.
"Ötən il "PAŞA Bank"ın aktivləri illik müqayisədə 14% artaraq 9, 844 milyard manata olub. Bankın ümumi faiz gəlirləri ötən il 13% artaraq 567 milyon manatı, qeyri-faiz gəlirləri isə 9% artaraq 101 milyon manatı ötüb. Bundan başqa, 2025-ci ildə bankın investisiya qiymətli kağızları 42% artaraq 42% artaraq 2,5 milyard manatı keçib", - sədr vurğulayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре