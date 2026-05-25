"PAŞA Bank" ötən ili yüksək maliyyə göstəriciləri ilə başa vurub

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank"ın İdarə Heyətinin sədri, Baş İcraçı direktoru Cavid Quliyev bankın 2025-ci ilin illik maliyyə nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

"Ötən il "PAŞA Bank"ın aktivləri illik müqayisədə 14% artaraq 9, 844 milyard manata olub. Bankın ümumi faiz gəlirləri ötən il 13% artaraq 567 milyon manatı, qeyri-faiz gəlirləri isə 9% artaraq 101 milyon manatı ötüb. Bundan başqa, 2025-ci ildə bankın investisiya qiymətli kağızları 42% artaraq 42% artaraq 2,5 milyard manatı keçib", - sədr vurğulayıb.