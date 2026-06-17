PAŞA Bank-ın rəhbər heyəti Londonda keçirilən Strateji Liderlik Sammitində iştirak edib
PAŞA Bank-ın rəhbər heyəti Londonda Bank of New York (BNY) tərəfindən təşkil edilən Strateji Liderlik Sammitində iştirak edib. Strateji dialoqun təşviqi və gələcək inkişaf perspektivlərinin müzakirəsinə həsr olunan tədbir PAŞA Qrup şirkətlərinin rəhbərlərini bir araya gətirib.
Sammitdə PAŞA Holdinq, PAŞA Bank Azərbaycan, PAŞA Bank Gürcüstan, PAŞA Bank Türkiyə, PAŞA Kapital, Bir ekosistem və PASHA Real Estate rəhbərliyi iştirak edib. İştirakçılar maliyyə sektorundakı qlobal dəyişikliklər və inkişaf meyilləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
"Növbəti üfüqlər: Əlaqəlilik və transformasiya vasitəsilə gələcəyin formalaşdırılması" mövzusuna həsr olunan tədbirdə qlobal makroiqtisadi tendensiyalar, maliyyə sektorunun inkişaf istiqamətləri, süni intellekt, rəqəmsal aktivlər və yeni biznes modelləri müzakirə edilib.
Sammit PAŞA Qrup və BNY arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və gələcək əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün faydalı platforma kimi dəyərləndirilib. Tərəflər qlobal təcrübənin və beynəlxalq əməkdaşlığın innovasiyaların təşviqində rolunu vurğulayıblar.
Yekunda iştirakçılar bilik mübadiləsi, innovasiya və əməliyyat səmərəliliyinin davam etdirilməsini dəstəkləyiblər. Tədbir PAŞA Bank və PAŞA Qrup üçün gələcək inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılması baxımından önəm daşıyıb.
PAŞA Bank Azərbaycanın aparıcı korporativ maliyyə institutlarından biridir. Bank korporativ, kiçik və orta sahibkarlıq, eləcə də institusional müştərilər üçün innovativ maliyyə həlləri təqdim edərək ölkənin iqtisadi inkişafına və biznes mühitinin gücləndirilməsinə töhfə verir.
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