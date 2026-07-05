https://news.day.az/azerinews/1846102.html “Zirə” heyətinə yeni futbolçu qatıb "Zirə" yeni futbolçu transfer edib. Klubdan verilən məlumata görə, Premyer Liqa təmsilçisi bir müddətdir baxışda olan Kris Diqbeunu heyətinə qatıb. Kot d`İvuardan olan yarımmüdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb.
“Zirə” heyətinə yeni futbolçu qatıb
"Zirə" yeni futbolçu transfer edib.
Klubdan verilən məlumata görə, Premyer Liqa təmsilçisi bir müddətdir baxışda olan Kris Diqbeunu heyətinə qatıb.
Kot d`İvuardan olan yarımmüdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb.
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