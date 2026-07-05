“Zirə” heyətinə yeni futbolçu qatıb

"Zirə" yeni futbolçu transfer edib.

Klubdan verilən məlumata görə, Premyer Liqa təmsilçisi bir müddətdir baxışda olan Kris Diqbeunu heyətinə qatıb.

Kot d`İvuardan olan yarımmüdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb.