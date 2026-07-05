Aeroport yolunda zəncirvari qəza

Bakının Aeroport şossesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə zamanı dörd avtomobil toqquşub. Qəzada iştirak edən nəqliyyat vasitələrindən ikisi "Ford", biri "Changan", biri isə "Mercedes" markalıdır.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.