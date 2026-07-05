https://news.day.az/azerinews/1846134.html Aeroport yolunda zəncirvari qəza - VİDEO Bakının Aeroport şossesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə zamanı dörd avtomobil toqquşub. Qəzada iştirak edən nəqliyyat vasitələrindən ikisi "Ford", biri "Changan", biri isə "Mercedes" markalıdır. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Aeroport yolunda zəncirvari qəza - VİDEO
Bakının Aeroport şossesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə zamanı dörd avtomobil toqquşub. Qəzada iştirak edən nəqliyyat vasitələrindən ikisi "Ford", biri "Changan", biri isə "Mercedes" markalıdır.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
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