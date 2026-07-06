https://news.day.az/azerinews/1846162.html Cəbrayılın Şükürbəyli kəndində növbəti köç karvanı yola salınıb Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Köç prosesinin bu mərhələsində kəndə 46 ailə, ümumilikdə 223 nəfər yerləşdirilib.
Cəbrayılın Şükürbəyli kəndində növbəti köç karvanı yola salınıb
Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
Köç prosesinin bu mərhələsində kəndə 46 ailə, ümumilikdə 223 nəfər yerləşdirilib.
Şükürbəyli kəndinə köçürülən ailələr uzun illər ərzində respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərdir.
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