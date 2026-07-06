DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - VİDEO
Norveç futbol millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliya ilə üz-üzə gəlib.
Day.Az İdman.Biz-ə isitnadən xəbər verir ki, "Metlayf" stadionunda keçirilən qarşılaşma Skandinaviya təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Braziliya matçın əvvəlində hesabı açmaq üçün yaxşı imkan əldə edib. Lakin Bruno Qimaraes 14-cü dəqiqədə penaltidən yararlana bilməyib.
Görüşün taleyini Erlinq Holand həll edib. Norveç millisinin hücumçusu 79-cu dəqiqədə hesabı açıb. O, 89-cu dəqiqədə daha bir qol vuraraq dublunu rəsmiləşdirib.
Braziliya millisin gücü yalnız 90+10-cu dəqiqədə Neymarın vurduğu penalti zərbəsinə çatıb.
Bu nəticədən sonra Norveç 1/4 finala yüksəlib. Komanda növbəti mərhələdə Meksika - İngiltərə cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Braziliya isə mundialla vidalaşıb və 36 ildən sonra ilk dəfə turnirin 1/4 finalına yüksələ bilməyib. Sonuncu dəfə "sambaçılar" oxşar nəticəni 1990-cı il dünya çempionatında göstəriblər. Həmin vaxt komanda 1/8 finalda Argentinaya 0:1 hesabı ilə uduzub.
Braziliya millisi mundiallar tarixində ən titullu komandadır. Cənubi Amerika təmsilçisi 1958, 1962, 1970, 1994 və 2002-ci illərdə dünya çempionu olub. Komanda son çempionluqdan sonra final mərhələsinə yüksələ bilməyib.
Qeyd edək ki, Braziliya və Norveç yığmaları indiyə qədər beş dəfə qarşılaşıblar və Norveç millisi yeganə komandadır ki, Braziliya onu məğlub edə bilməyib. Qarşılaşmalarda Norveç heyətinin hesabında üç qələbə var. İki oyun isə heç-heçə başa çatıb.
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