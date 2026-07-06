Paşinyan Rusiyaya səfər edib

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan işgüzar səfərlə Rusiyaya yollanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Paşinyan Yekaterinburqda keçirilən "İnnoprom-2026" beynəlxalq sənaye sərgisində iştirak edəcək.

Səfər proqramına əsasən, onun Rusiya Baş naziri Mixail Mişustinlə görüşü də nəzərdə tutulub.