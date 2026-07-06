Yeni həftə bu bürclərə pul bəxş EDƏCƏK
Qarşıdakı günlər hər bürc nümayəndəsi üçün fərqli hadisələr və imkanlarla yadda qala bilər.
Day.Az xəbər verir ki, səma cisimlərinin mövcud vəziyyəti bəzilərinə uğurlu başlanğıclar, digərlərinə isə təmkinli davranmağı və düşünülmüş addımlar atmağı tövsiyə edir.
Qoç
Bu həftə özünüzü olduqca gümrah və fəal hiss edəcəksiniz. Peşə fəaliyyətinizdə maraqlı əməkdaşlıq təklifləri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Hər hansı qərarı qəbul etməzdən əvvəl vəziyyəti ətraflı qiymətləndirmək faydalı olacaq. Şəxsi münasibətlərdə səmimi dialoq anlaşılmazlıqları aradan qaldırmağa kömək edəcək.
Buğa
Maliyyə məsələləri əsas diqqət mərkəzində olacaq. Xərclərinizi planlı şəkildə idarə etməyiniz sonrakı dövrdə sizə rahatlıq qazandıracaq. Doğmalarınızla birlikdə keçirəcəyiniz vaxt daxili rahatlığınızı artıracaq.
Əkizlər
Güclü ünsiyyət qabiliyyətiniz sayəsində ətrafınızdakı insanların diqqətini cəlb edəcəksiniz. Qarşılaşacağınız yeni insanlar həm şəxsi həyatınıza, həm də karyera yolunuza müsbət təsir göstərə bilər.
Xərçəng
Daxili hisslərinizi nəzarətdə saxlamaq bu həftə xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq. İş mühitində öhdəlikləriniz çoxala bilər. Fiziki və psixoloji sağlamlığınıza, eləcə də kifayət qədər dincəlməyə önəm verməyiniz məsləhətdir.
Şir
Sizi uğurlu və məhsuldar günlər gözləyir. Xüsusilə yaradıcılıq tələb edən sahələrdə nailiyyət əldə etmək şansınız yüksəkdir. Sevgi münasibətlərində sevindirici və gözlənilməz hadisələr baş verə bilər.
Qız
Planlı və sistemli fəaliyyətiniz istədiyiniz nəticəyə çatmağınızı asanlaşdıracaq. Peşə sahəsində yeni perspektivlər yarana bilər. Başqalarının iradlarını həddindən artıq şəxsi qəbul etməməyə çalışın.
Tərəzi
İctimai fəallığınız artacaq. Dostlarla görüşlər, maraqlı layihələr və yeni təşəbbüslər gündəminizi zənginləşdirəcək. Pul məsələlərində riskli qərarlardan uzaq qalmaq daha məqsədəuyğundur.
Əqrəb
Peşəkar gələcəyinizlə bağlı mühüm seçimlər etməli ola bilərsiniz. Sakit və təmkinli davranmaq sizi uğura yaxınlaşdıracaq. Münasibətlərdə qarşılıqlı inamın qorunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Oxatan
Səfərlər, öyrənmə və yeni təcrübələr üçün əlverişli mərhələ başlayır. Qarşınıza çıxan imkanlardan maksimum yararlanmağa çalışın. Müsbət düşüncəniz ətrafınızdakı insanlara da motivasiya verəcək.
Oğlaq
Məsuliyyətləriniz artsa belə, göstərdiyiniz zəhmətin qarşılığını almaq ehtimalınız yüksəkdir. Gəlirlərinizdə sevindirici dəyişikliklər yaşana bilər. Ailə və yaxın münasibətlərdə anlayış və səbir nümayiş etdirmək faydalı olacaq.
Dolça
Əməkdaşlıq və ortaq fəaliyyətlər ön plana çıxacaq. İndi başlanacaq layihələr gələcək uğurlar üçün möhkəm təməl yarada bilər. Hisslərinizi ifadə etməkdən çəkinməyin.
Balıqlar
Gündəlik işlərinizi nizama salmaq və planlarınızı həyata keçirmək üçün münasib zamandır. Sağlam həyat tərzinə keçid etmək istəyənlər üçün əlverişli dövr hesab olunur. Romantik münasibətlərdə xoş və unudulmaz anlar yaşana bilər.
Astroloqların qənaətinə görə, bu həftə uğur qazanmaq üçün düşünülmüş qərarlar vermək, insanlarla səmimi münasibət qurmaq və yaranan fürsətləri vaxtında dəyərləndirmək vacibdir.
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