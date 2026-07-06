https://news.day.az/azerinews/1846250.html Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana 30 vaqon propan göndəriləcək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin məlumatına görə, 30 vaqondan ibarət, çəkisi 1026 ton olan propan Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.
Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana 30 vaqon propan göndəriləcək
Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin məlumatına görə, 30 vaqondan ibarət, çəkisi 1026 ton olan propan Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib.
Eyni zamanda, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub.
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